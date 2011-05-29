Новый сексуальный скандал во Франции

Высокопоставленный чиновник подал в отставку из-за обвинений в домогательствах.

В центре этой громкой истории – Жорж Трон, госсекретарь правительства по делам госслужбы, который также занимает пост мэра городка Дравей. Обвинения выдвинули две женщины, которые в течение трех лет работали под его началом. По их словам, бывший начальник убеждал их в том, что ему необходим массаж ступней, а затем склонял подчиненных к интимной связи, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщил адвокат женщин, раньше его подзащитные стеснялись признаться в том, что им пришлось пережить. Но после того, как разгорелся скандал вокруг бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, одни из них перестала сомневаться и обратилась в суд. Сам Жорж Трон называет подозрения в свой адрес провокацией со стороны политических оппонентов из крайне правого Национального фронта. В открытом письме, которое он направил президенту Николя Саркози, чиновник заявил, что доказательство своей невиновности он считает делом чести. Насчет своих бывших сотрудниц Жорж Трон сообщил, что одна из них была уволена за расхищение бюджетных средств, а другая – за неподобающее поведение.

Обязанности Трона возьмет на себя министр бюджета Франсуа Баруэн. Должность мэра города Дравей чиновник сохранит за собой.

Эхо Москвы