Объединение украинцев России получило нового главу

Украина продолжит сотрудничать с Объединением украинцев России (ОУР).

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в РФ, об этом говорится в поздравлении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в РФ Владимира ЕЛЬЧЕНКО в адрес новоизбранного председателя Объединения украинцев России Тараса ДУДКО.

«Хотел бы подтвердить заинтересованность Украины в содержательном и плодотворном сотрудничестве с ОУР в вопросах удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей украинцев России, сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры украинской общины», - подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что готов к совместной встрече в ближайшее время с целью обсуждения практических направлений дальнейшего развития такого сотрудничества.

Посол также отметил, что Т.ДУДКО возглавил ОУР в непростой период ее деятельности. «Верю, что Ваши жизненный и профессиональный опыт будут способствовать скорейшему урегулированию проблем, с которыми столкнулась организация», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 мая внеочередной VI съезд украинцев России избрал председателем ОУР Тараса ДУДКО, первым заместителем председателя ОУР - Виктора ГИРЖОВА.

24 мая руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ отметил, что в МИД Украины считают, что результаты шестого внеочередного съезда Объединения украинцев России создают новые благоприятные возможности для активизации работы украинской стороны с целью урегулирования ситуации вокруг ОУР, в первую очередь избежания его ликвидации, в том числе вынесения этого вопроса на максимально высокий политический уровень в двустороннем диалоге.

Справка УНИАН. 31 января Верховный суд России приостановил производство по заявлению Министерства юстиции России о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).

«Верховный суд решил приостановить рассмотрение этого дела (о ликвидации ОУР – УНИАН) до рассмотрения нашего заявления, поданного в Тверской суд города Москва, об отмене предупреждения Минюста России», - сказал сопредседатель ОУР Валерий СЕМЕНЕНКО.

Он объяснил, что соответствующие предупреждения Минюст России сделал ОУР за его участие в одной из телепрограмм.