При разгона акции оппозиции в Тбилиси погиб полицейский

При разгоне акции оппозиции в ночь на четверг в Тбилиси погиб полицейский, сообщил глава аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.

По его словам, полицейский погиб когда "эскорт лидеров оппозиции на большой скорости после начала операции спецназа покидал место акции", передает "Новости-Грузия".

Глава департамента также сообщил, что в тбилисских больницах находятся 19 полицейских, пострадавших в ходе разгона акции. Всем пострадавшим, доставленным в больницы, оказывается медицинская помощь, состояние всех стабильное, отметил Утиашвили.

Отряды грузинского спецназа в ночь на четверг вытеснили с проспекта Руставели участников акции оппозиционного "Народного собрания", блокировавших территорию перед зданием парламента. В ходе разгона митинга применялись водометы, резиновые пули был пущен газ, сообщает РИА "Новости".

Митингующих оттеснили к площади Свободы, на несколько сот метров от здания парламента.

В 24.00 истек срок акции, ранее заявленной организаторами, однако лидеры "Народного собрания" призвали участников не расходиться. Перед тем, как спецназ приступил к действиям, мэрия повторно уведомила лидеров "Народного собрания", что заявленный срок акции истек, попросила освободить территорию и предложила проводить акцию в любом другом месте.