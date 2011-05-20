Кто станет новым главой МВФ?

Фаворитом среди кандидатов на пост главы Международного валютного фонда считается министр финансов Франции Кристин Лагард, имеющая в европейских экономических кругах репутацию высококвалифицированного специалиста с большим международным опытом. С ее кандидатурой европейцы связывают надежду на преодоление кризиса в еврозоне. Сама Лагард ситуацию пока не комментирует.

В МВФ считают Лагард "талантливым и способным лидером", сказал исполняющий обязанности главы Фонда Джон Липски.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по ее мнению, пост руководителя МВФ должен занять человек из Европы, но конкретной кандидатуры называть не стала, отметив, что они будут обсуждаться в беседах с представителями ЕС.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает министра финансов Франции Кристин Лагард самой подходящей кандидатурой.

Казначейство (министерство финансов) Великобритании считает, что новый глава МВФ должен быть европейцем. Впрочем, месяц назад премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Фонду стоит посмотреть "за пределы Европы, в другие регионы мира", чтобы укрепить свои глобальные позиции и считаться с ростом влияния экономик Южной Азии, прежде всего Китая и Индии, замечает РИА "Новости".

Китай и Бразилия, со своей стороны, предлагают, чтобы эту должность занял представитель стран с быстро развивающейся экономикой.

В числе кандидатур на замещение вакантной должности немецкие СМИ называют председателя правления Deutsche Bank Йозефа Аккерманна, экс-министра финансов ЮАР Тревора Мануэля, экс-главу минфина Германии Пеера Штайнбрюка, экс-главу Бундесбанка Акселя Вебера, турецкого финансиста Кемаля Дервиса, главу эмиссионного банка Мексики Агустина Карстенса.

Российская позиция состоит в том, что выборы главы МВФ должны проходить на конкурентной и прозрачной основе, без привязки к географическому принципу. Об этом заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович. По его словам, учитывая позиции группы БРИКС в МВФ, "было бы разумно, чтобы наши страны выступили с общей позицией, но консультаций на эту тему пока не проводилось".

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов призвал поддержать кандидатуру председателя Нацбанка страны Григория Марченко. Кандидатуру Марченко поддержал Совет глав правительств СНГ на заседании в Минске, однако большинство экспертов скептически оценивают его шансы.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер уклонился от прямой поддержки кого-то из кандидатов, подчеркнув необходимость решить вопрос как можно быстрее при "максимальной открытости" процесса смены руководства МВФ.

Глава МВФ назначается консенсусным решением исполнительного совета (директората) фонда. Размер долей голосов крупных развитых стран - США, Франции, Великобритании, Германии - таков, что они, в принципе, могут заблокировать неугодного кандидата. Чтобы этого не происходило, ведущие страны МВФ обычно достигают неформального согласия по кандидатуре на высший пост прежде, чем выносить ее на голосование.