Медведев: Россия будет учитывать отношение стран к памяти о войне

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия будет учитывать отношение властей других стран к памяти о Второй мировой войне при выстраивании внешнеполитических приоритетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил, выступая на встрече с молодыми российскими парламентариями.

«Что касается Эстонии, Грузии, Украины, мне это также печально, как и вам. Смотреть на это неприятно и больно. Это свидетельствуют о незрелости политических устоев в этих странах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Не наше дело их критиковать, это дело избирателей формировать собственную власть», - подчеркнул он.

По словам Президента РФ, «если эта власть пляшет на костях людей, которые когда-то защищали их страны», то «мы должны понимать, какое у нас будет отношение к этой власти, и исходя из этого выстраивать нашу внешнюю политику».

«Мы будем учитывать это, выстраивая внешнеполитические приоритеты», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.