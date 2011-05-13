Премьеры стран СНГ обсудят Таможенный союз и Экономическое пространство

В Минске в рамках Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 19 мая главы правительств стран - членов СНГ обсудят роботу Таможенного союза и формирования Единого экономического пространства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Беларуси, особое внимание на заседаниях будет уделено выполнению мероприятий плана совместимых действий по преодолении последствий мирового финансового кризиса.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят организационные аспекты создания Суда ЕврАзЭС - правового механизма решения споров в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза. Суд начнет свою работу с 1 января 2012 года и будет расположен в Минске.

В ходе заседаний также запланировано подписание трех международных договоров в сфере сотрудничества таможенных органов и органов сертификации.

«На заседании высшего органа Таможенного союза главы правительств обсудят процесс совершенствования институционных основ Таможенного союза с целью их адаптации к функционированию Единого экономического пространства, рассмотрят результаты выполнения мероприятий по перенесению согласованных видов государственного контроля на внешний контур Таможенного союза», – заявляет белорусское МИД.

Отдельный блок вопросов будет касаться дальнейшего развития законодательства Таможенного союза в сфере технического регулирования и применения санитарных, ветеринарных и карантинных мер, что будет способствовать формированию понятных условий взаимных поставок товаров.

В пресс-службе также напомнили, что предыдущее заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств прошло в Минске 15 марта 2011 года. На нем обсуждались вопросы формирования Единого экономического пространства. Была достигнута договоренность о снятии транспортного контроля на белорусско-российской границе и перенесении ее на внешний контур Таможенного союза.

В декабре 2010 года завершено формирование нормативно-правовой базы ЕЭП. Главы государств Таможенного союза 9 декабря 2010 года в Москве подписали Декларацию о формировании Единого экономического пространства, в соответствии с которой с 1 января 2012 года ЕЭП начнет полноценно функционировать.

Беларусь первой в Таможенном союзе ратифицировала весь пакет документов (18 соглашений) по созданию ЕЭП.