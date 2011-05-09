Талибы обнародовали видеозапись похищенного ими канадца

. Талибы обнародовали видеозапись 26-летнего канадца, исчезновение которого в Афганистане власти Канады подтвердили в феврале, сообщает Радио Свобода.

Боевики утверждают, что похитили Колина Рутерфорда в провинции Газни. По словам талибов, заложника, которого они обвиняют в шпионаже, ждет суд, если канадские власти не примут срочных мер для решения проблемы. О выкупе за похищенного ничего, однако, не говорится.

В Оттаве утверждают, что Рутерфорд находился в Афганистане в качестве туриста.