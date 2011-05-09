1000 самых богатых людей Великобритании располагают 395,8 млрд. фунтов стерлингов, говорится в опубликованном рейтинге Sunday Times Rich List, сообщает The Telegraph. Общее число миллиардеров возросло с 53 до 73, а состояние девяти из них за последние 12 месяцев увеличилось на 1 млрд. ф.с. или более - у каждого.

Рост состояний богатейших людей Великобритании приблизил их к докризисным цифрам 2008 года, когда было 75 миллиардеров, а 1000 богатейших людей стоили 413 млрд.

Лакшми Миттал, стальной магнат, остался самым богатым человеком Великобритании, при том, что он же рекордсмен потерь по сравнению с прошлым годом. Мировой финансовый кризис урезал его состояние на одну пятую - до 17 миллиардов.

Алишер Усманов, русский магнат горнодобывающей промышленности – второй по богатству человек Великобритании при более чем вдвое возросшей цифре - до 12,4 млрд.

Роман Абрамович спустился на третью строку - 10 млрд.

Герцог Вестминстерский, самый богатый из коренных британцев, вышел за пределы тройки впервые с 1999 года с состоянием в 7 млрд.

Стремление среднего класса уцелеть в кризис и справиться с его последствиями «подняло» финансистов и менеджеров хедж-фондов: в топ-1000 их 55 на общую сумму 12,6 млрд. фунтов стерлингов.

180 человек из списка сделали свое состояние на финансах, 198 - на собственности и 125 - в сфере промышленности.

Рецессия также открыла возможности для владельцев дисконтных магазинов, шесть из которых теперь значатся в Sunday Times Rich List с цифрой более 100 миллионов. Среди них владельцы B&M Retail – сети, продающей брендовые товаров по низким ценам – которые за год повысили капитал в шесть раз, до 298 млн.ф.с.

В списке рекордное количество женщин: впервые с его появления в нем более 100 женщин, точнее 105 с суммарным капиталом 45,2 млрд.

Десять женщин стали миллионерами благодаря разводу. Славика Экклстоун, бывшая жена Берни Экклстоуна, фактического владельца Формулы-1, - одна из самых богатых женщин Великобритании с 743 миллионами. Говорят, бывшая модель, которая была замужем 24 года, в хороших отношениях с бывшим мужем.

Знаменитости тоже себя показали. Джейми Оливер, шеф-повар, улучшил свое состояние до 106 млн.ф.с. после успеха его сети ресторанов, а также книг и телевизионных шоу. Рикки Джервейс - комик, режиссёр и продюсер телесериалов - в начале года высмеял слухи о своем 50-миллионом богатстве, на самом деле у него «всего» 32 миллиона.

Среди самых молодых самых богатых 22-летний «Гарри Поттер» Редклифф, чье состояние оценивается в 48 млн., певицы Шерил Коул (12 млн.) и Адель (6 млн).

Новые участники списка: промышленный дизайнер Apple Джонатан Айв (80 млн.) и постановщик психологических триллеров Кристофер Нолан (70 млн.).