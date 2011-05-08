Столкновения христиан и мусульман в Египте вышли из-под контроля
13:56, 08 мая 2011Мир
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Премьер собрал экстренное заседание
Премьер-министр Египта Эссам Шараф созвал экстренное заседание кабинета для обсуждения кровавых столкновений между мусульманами и христианами в Каире, сообщает Би-би-си.
Для наведения порядка была привлечена армия.
В результате столкновений погибло 10 человек, а более ста получили ранения.
Как сообщают, беспорядки начались, когда мусульмане обвинили христиан в том, что они удерживают женщину, принявшую ислам.
Это последнее из целого ряда столкновений между египетскими христианами и мусульманами с февраля, после свержения президента Мубарака.
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