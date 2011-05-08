Столкновения христиан и мусульман в Египте вышли из-под контроля

Премьер-министр Египта Эссам Шараф созвал экстренное заседание кабинета для обсуждения кровавых столкновений между мусульманами и христианами в Каире, сообщает Би-би-си.

Для наведения порядка была привлечена армия.

В результате столкновений погибло 10 человек, а более ста получили ранения.

Как сообщают, беспорядки начались, когда мусульмане обвинили христиан в том, что они удерживают женщину, принявшую ислам.

Это последнее из целого ряда столкновений между египетскими христианами и мусульманами с февраля, после свержения президента Мубарака.