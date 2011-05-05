Португалия договорилась с ЕС и МВФ о финансовой помощи

Исполняющий обязанности премьер-министра Португалии Жозе СОКРАТЕШ объявил, что его страна достигла соглашения с Евросоюзом и Международным валютным фондом о выделении финансовой помощи.

Как передает Би-Би-Си, Ж.СОКРАТЕШ заявил, что трехлетний займ – "хорошее соглашение, которое защитит Португалию".

В секретариате правительства говорят, что страна будет просить финансовой помощи общим объемом в 78 млрд. евро (116 млрд. долл.).

Делегации Европейской комиссии, Европейского Центробанка и МВФ вели переговоры о выделении помощи Лиссабону в течение последних трех недель.

"Я хотел бы объявить португальскому народу, что сегодня правительство достигло соглашения с представителями международных организаций по программе финансовой помощи нашей стране", – заявил Ж.СОКРАТЕШ в телеобращении к нации.

В своем выступлении и.о. премьер-министра заявил, что Португалии будет предоставлено больше времени для сокращения дефицита бюджета, чем предполагалось ранее.

В этом году дефицит должен быть сокращен до 5,9% ВВП. В 2012 этот показатель должен составить 4,5%, а в 2013 – 3%.

Ранее говорилось о том, что уже в этом году Португалия должна снизить дефицит до 4,6% ВВП, в следующем году до 3%, а в 2013 – до 2% ВВП.

Крайним сроком получения помощи является 15 июня, когда Португалия должна выплатить около 5 млрд. евро по текущим долгам.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Португалия попросила Еврокомиссию предоставить ей финансовую помощь. В свою очередь, Президент Еврокомиссии пообещал рассмотреть этот запрос максимально быстро.

Португалия стала третьей страной еврозоны, вынужденной обратиться за финансовой помощью. Ранее к такой мере были вынуждены прибегнуть правительства Греции и Ирландии.