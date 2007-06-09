У Буша в Риме сломался лимузин, но неприятности на этом не закончились
Лора Буш не смогла сосчитать холмы
Лимузин Джорджа Буша, на котором он разъезжал по Риму во время визита, сломался.
Как сообщили представители американского посольства, машина хозяина Белого дома из-за неполадок в моторе остановилась в центре Рима, недалеко от знаменитого фонтана "Треви". Американский президент вынужден был пересесть на другой лимузин.
Однако сюрпризы на этом не закончились - новая машина оказалась слишком большой и не смогла въехать в ворота американского посольства. Бушу пришлось выйти из автомобиля и пешком дойти до дипломатического представительства.
До этого журналистов удивила первая леди Америки Лора Буш. Любуясь панорамой города с Квиринальского холма, она спросила: "Ну и где же эти семь римских холмов?" , сообщает РИА новости.
Неприятности преследуют президента США с пятницы, когда во время саммита "большой восьмерки" в германском Хайлигендамме он почувствовал себя плохо и не смог принять участие в работе G8. Врачи выявили у Буша легкое расстройство желудка.