Директор ЦРУ возглавит Пентагон, а его место займет афганский командующий

Командующий контингентом США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус будет назначен главой ЦРУ, а нынешний директор управление Леон Панетта займет пост главы Пентагона, сообщают американские СМИ.

Таким образом, Панетта заменит на посту главы оборонного ведомства Роберта Гейтса, который ранее уже говорил о намерении покинуть свой пост.

Associated Press сообщает со ссылкой на источники в американской администрации, что о соответствующих кадровых назначениях президент Барак Обама объявит в четверг.