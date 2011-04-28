Директор ЦРУ возглавит Пентагон, а его место займет афганский командующий
04:51, 28 апреля 2011Мир
795
В США ждут назначений
Командующий контингентом США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус будет назначен главой ЦРУ, а нынешний директор управление Леон Панетта займет пост главы Пентагона, сообщают американские СМИ.
Таким образом, Панетта заменит на посту главы оборонного ведомства Роберта Гейтса, который ранее уже говорил о намерении покинуть свой пост.
Associated Press сообщает со ссылкой на источники в американской администрации, что о соответствующих кадровых назначениях президент Барак Обама объявит в четверг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter