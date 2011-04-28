Арестован подозреваемый в подготовке подлодок к перевозке наркотиков

02:38, 28 апреля 2011
Мир
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Так легче избегать патрульных катеров

В Аргентине арестован гражданин Колумбии, которого подозревают в организации контрабанды наркотиков при помощи подводных лодок в интересах одного из известных колумбийских наркокартелей.

Как сообщает Би-би-си, в последнее время наркокартели стали чаще использовать подводные лодки для доставки наркотиков, что помогает им избегать преследования морских патрульных катеров.

 

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