Украина призывает расследовать нарушения прав человека в Кот д’Ивуар

Украина приветствует сообщение о завершении длительной и трагической постизбирательной конфронтации в Республике Кот д’Ивуар и призывает к всестороннему расследованию всех нарушений прав человека в этой стране.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

“Как активный контрибьютор миротворческих усилий ООН в Кот д’Ивуаре, подчеркиваем, что действенные меры, которые "голубые каски” вынуждены были принимать в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН для защиты гражданского населения и самообороны, служат предостережением на будущее для всех тех, кто считает себя выше закона”, - отметили в МИД.

Украина призывает к беспристрастному и всестороннему расследованию всех нарушений прав человека, преступлений против мирного населения и миротворцев ООН, которые имели место на протяжении последних месяцев в Кот д’Ивуаре, и привлечению виновных к судебной ответственности.

По убеждению МИД, усилия ивуарийской власти и международного содружества должны быть направлены на скорейшее заживление ран гражданского конфликта, воссоединение страны и национальное примирение, восстановление экономики и нормальной жизнедеятельности сферы социальных услуг.

Украина готова активно участвовать в постконфликтном восстановлении Кот д’Ивуара, подчеркнули также в МИД.

Как сообщалось, в декабре 2010 года на выборах в Кот д’Ивуаре победил Алассан УАТТАРА, однако его соперник Лоран ГБАГБО отказался передать власть, что привело к вооруженным столкновениям. Лишь в понедельник стало известно, что Л.ГБАГБО после штурма президентской резиденции в Абиджане попал в руки сторонников А.УАТТАРЫ.