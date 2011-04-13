Пакистан просит США отозвать из страны более 300 работников ЦРУ

Представители Пакистана попросили Соединенные Штаты значительно уменьшить масштаб американских разведывательных операций в Пакистане, а также сократить использование в Пакистане американских беспилотников, сообщает Би-би-си.

Они выступили с этой просьбой во время встречи представителей разведслужб обеих стран в штаб-квартире ЦРУ.

По сообщениям газеты New York Times, Пакистан хочет, чтобы более 300 работников ЦРУ покинули Пакистан.

Отношения между США и Пакистаном значительно ухудшились после того, как контрактнику ЦРУ Реймонду Дейвису, работавшему в Пакистане, были предъявлены обвинения в двойном убийстве.