Стая собак помешала самолету с первого раза зайти на посадку в аэропорту Томска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры России.

«Воздушное судно АН-24 авиакомпании ООО «Авиакомпания Томск-Авиа», выполнявшее рейс № 9256 по маршруту «Пионерный – Томск» в связи с нахождением на взлетно-посадочной полосе животных (собак) не смогло совершить посадку в аэропорту г. Томска. По команде диспетчера самолет зашел на второй круг, после выполнения которого посадка была совершена благополучно», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера в середине дня.

Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа, 47 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

По данному факту Томской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства РФ о безопасности полетов.