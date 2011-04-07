Новым президентом Косово станет женщина

Новым Президентом Косово, скорее всего, станет женщина - Атифета ЯХЬЯГА - заместитель генерального директора полиции самопровозглашенной республики.

Об этом заявил в Приштине на пресс-конференции премьер-министр Хашим ТАЧИ, сообщает NEWSru.

По словам Х.ТАЧИ, между ним, председателем партии Демократический союз Косово Исой МУСТАФОЙ, бывшим Президентом Беджетом ПАКОЛЛИ и послом США Кристофером ДЕЛЛОМ достигнуто соглашение о выдвижении А.ЯХЬЯГИ кандидатом в новые президенты.

Фактически это означает, что именно она станет следующим главой республики, поскольку за нее проголосует большинство депутатов парламента, отмечает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, достигнута договоренность, что вскоре в этом сербском крае будет проведена конституционная реформа, и Президент будет избираться путем прямого голосования.

Таким образом, по словам Х.ТАЧИ, удалось избежать нового политического кризиса в Косово.

Он отметил, что в срочном порядке сформирован комитет по конституционной реформе с тем, чтобы народ, а не парламент напрямую выбирал Президента.

"Выборы нового главы государства пройдут спустя шесть месяцев после изменения конституции", - подчеркнул Х.ТАЧИ.

Предыдущий Президент Косово Б.ПАКОЛЛИ заявил вечером 6 апреля, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы исполнительной власти, но при этом правящая коалиция останется у власти.

Его избрание Президентом было признано на прошлой неделе Конституционным судом незаконным, после чего полномочия Б.ПАКОЛЛИ были досрочно прекращены.