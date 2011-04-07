Казахстан нашел месторождение нефти на российском полигоне

Казахстан намерен расторгнуть с Россией договор об использовании военного полигона Тайсоган и предоставить российской стороне под полигон другие земли, сообщил на пленарном заседании сената в Астане министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев.

"На полигоне Тайсоган, мы выяснили, есть месторождение нефти, в этой связи мы сейчас решаем этот вопрос на переговорах с Россией", - приводит его слова РИА "Новости".

Полигон Тайсоган, который занимает территорию участка, выделенного казахстанской нефтедобывающей компании "Эмбамунайгаз" для геолого-разведочных работ, арендован российским государственным летным испытательным центром (ГЛИЦ) им. Чкалова для испытания систем авиационной техники.

Разведочные работы на территории Тайсогана начались во второй половине 1990-х годов. Однако в связи испытаниями на полигоне геолого-разведочные работы прекратились.