ООН: авария на "Фукусиме-1" не так опасна, как кажется

По мнению экспертов ООН, авария на атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии не так опасна, как о ней говорят, и вряд ли нанесет вред здоровью людей, сообщает Би-би-си.

Один из экспертов по радиации Вольфганг Петерс высказал предположение, что Тихий океан полностью абсорбирует зараженные воды с поврежденной АЭС.

Он напомнил, что ситуация вокруг "Фукусимы-1" не идет ни в какое сравнение с катастрофой в Чернобыле. Однако в то же время она гораздо серьезнее, чем авария на АЭС Три-Майл-Айленд в США в марте 1979 года.