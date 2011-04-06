Демократическую партию США впервые возглавит женщина

Председателем Национального комитета Демократической партии США станет член Палаты представителей Конгресса США от Флориды Дебби Вассерман-Шульц, кандидатуру которой на утверждение членов Национального комитета выдвинул президент США Барак Обама, сообщает Associated Press.

Ей предстоит возглавлять Демпартию на президентских выборах 2012 года: в понедельник Обама объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентский пост во второй раз.

44-летняя Вассерман-Шульц известна либеральными взглядами. Она, мать троих детей, активная защитница прав женщин. Перенесела несколько операций в связи с раком груди. Исповедуя иудаизм, она оказывает активную поддержку иудейской общине.