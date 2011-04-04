Войска ООН пытаются защитить жителей города Дуэкуэ в Кот-д'Ивуаре

01:45, 04 апреля 2011
Мир
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Убиты сотни людей

Войска ООН пытаются защитить десятки тысяч жителей города Дуэкуэ в Кот-д`Ивуаре, в котором были убиты сотни человек. Жители Дуэкуэ укрылись в церкви города. Корреспондент Би-би-си видел около 20 тел на обочине местной дороги.

По данным международного Красного Креста, за последнюю неделю жертвами межобщинных столкновений в Дуэкуэ стали по меньшей мере 800 человек.

 

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