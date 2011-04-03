Обама готовится сделать заявление о выдвижении на второй срок

Президент Барак Обама готовится сделать официальное заявление о своем выдвижении на второй президентский срок, сообщает АР.

Представители демократической партии, посвященные в намерения президента, сообщили агентству, что в ближайшую неделю Обама предоставит Федеральной избирательной комиссии необходимые бумаги для своего переизбрания. Источники просили не раскрывать их, пока документы не будут поданы.

Этот долгожданный, пусть и формальный шаг, позволит Обаме начать кампанию по сбору средств на в Чикаго. На прошлой неделе Обама уже получил себе в поддержку 1,5 миллиона долларов на сборе средств в Нью-Йорке, а в ближайшие недели он займется сбором денег на свою избирательную кампанию в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско

Во время избирательной кампании 2008 года Барак Обама собрал $750 миллионов, напоминает агентство.

Газета.ру