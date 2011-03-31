Тела погибших в районе АЭС невозможно хоронить из-за радиации

Угроза радиации не позволяет властям Японии собрать и захоронить около тысячи тел людей, погибших при землетрясении и цунами 11 марта в районе АЭС "Фукусима-1", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

"После смерти людей их тела были подвергнуты сильному воздействию радиации", - сообщил агентству источник в полиции.

Информацию частично подтверждают эксперты, которые зафиксировали наличие повышенного уровня радиации в теле погибшего в поселке Окума в пяти километрах от аварийной АЭС. Пока местные власти решают, что делать с радиоактивными телами погибших. Есть опасения, что сотрудники полиции, врачи и родственники, приходящие на опознание в моргах, могут подвергнуться облучению.