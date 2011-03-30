37 граждан Украины вывезены из Ливии на территорию Туниса

37 граждан Украины были сегодня эвакуированы из Ливии.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в посольстве Украины в Москве, предполагается, что с тунисского острова Джерба граждане Украины сегодня поздно вечером вместе с эвакуированными гражданами других стран будут доставлены в Москву самолетом МЧС России.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что ведомство обеспечило эвакуацию граждан РФ, Украины и других стран СНГ.

«30 марта в рамках продолжающейся эвакуации российских граждан, изъявивших желание покинуть Ливию, автоколонной Посольства России из Триполи на тунисскую территорию вывезены 107 человек, включая 48 соотечественников и 59 граждан Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Болгарии», - говориться в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Также, по сообщению МИД РФ, гуманитарную операцию обеспечивают Посольства России в Триполи и Тунисе. В то же время, в МИД России заявили, что в координации по дипломатическим каналам со столицами стран, осуществляющих военную операцию в Ливии, удалось обеспечить все необходимые меры для безопасного и беспрепятственного прохождения колонны по ливийской территории.

Справка УНИАН. С середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

В связи с военными действиями с территории Ливии было эвакуировано уже свыше 400 граждан Украины.

Вчера, 29 марта, руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ заявил, что на сегодня установлена связь с 700 гражданами Украины в Ливии, из которых около 150 выразили желание покинуть территорию этой страны. По его словам, из этих 150 украинцев 35 граждан обратились с просьбой обеспечить их срочную эвакуацию.