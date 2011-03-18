Экс-кандидат в Президенты Беларуси попросил убежища в Чехии

Экс-кандидат в Президенты Беларуси Алесь МИХАЛЕВИЧ, обвиняемый белорусской властью в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря, обратился к властям Чехии с просьбой предоставить политическое убежище.

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода" со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Карела ШВАРЦЕНБЕРГА.

"В соответствии с информацией Министерства внутренних дел, он уже попросил политического убежища в Чешской Республике. Я лично знаком с господином МИХАЛЕВИЧЕМ и убежден, что Чехия должна предоставить ему убежище, потому что это соответствует нашей традиции. Господин МИХАЛЕВИЧ признает те же ценности, как и мы, и я уважаю его смелость", - цитирует радио слова К.ШВАРЦЕНБЕРГА.

В МИД Чехии также сообщили, что в настоящее время А.МИХАЛЕВИЧ находится в лагере для беженцев в ожидании решения по его прошению. В соответствии с законодательством Чехии, решение о предоставлении политического убежища может быть принято в течение 90 дней.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 марта экс-кандидат в Президенты Беларуси А.МИХАЛЕВИЧ в нарушение подписки о невыезде покинул страну.

Справка УНИАН. А.МИХАЛЕВИЧ баллотировался в Президенты Беларуси на выборах 19 декабря 2010 года от оппозиционной партии "Белорусский народный фронт".

Вечером 19 декабря был задержан и помещен в СИЗО КГБ Беларуси в подозрении в организации массовых беспорядков в центре Минска. Однако спустя некоторое время был освобожден из КГБ под подписку о невыезде, согласившись сотрудничать с Комитетом государственной безопасности.

Мера пресечения в отношении него была изменена, как сообщал пресс-центр КГБ Беларуси, после его прошения на имя Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО. "Я всегда относился к Вам с уважением, и Ваши заслуги для независимости Беларуси неоспоримы и очень велики. Во время своей избирательной кампании я не сказал ничего плохого ни Ваш адрес, ни в адрес Ваших близких и родных. Я как бывший кандидат искренне сожалею, что произошел конфликт и пострадало много людей. Прошу Вас лично взять под контроль вопрос о моей дальнейшей судьбе", - написал А.МИХАЛЕВИЧ в своем обращении к А.ЛУКАШЕНКО.

Сразу после выхода из СИЗО КГБ А.МИХАЛЕВИЧ провел пресс-конференцию, на которой заявил о пытках, применяемых в отношении задержанных 19 декабря на мирной акции протеста против официальных результатов выборов.