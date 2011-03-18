В Японии закончилось топливо для крематориев

В пострадавших от землетрясения и цунами районах Японии не хватает топлива для крематориев. Японское правительство дало указание "максимально гибко" подходить к похоронам погибших, в частности, позволило не принятое в стране захоронение в земле.

"Мы дали указание подходить к этому максимально гибко в зависимости от ситуации. Если потребуются дополнительные меры, мы подумаем даже об изменении законодательства", - сообщил генеральный секретарь кабинета министров Юкио Едано.

По последним данным, в Японии официально подтверждена гибель более 6,4 тысячи человек. 10 000 259 человек считаются пропавшими без вести.

Вскоре после появления информации об очередном увеличении количества жертв во многих эвакуационных пунктах, где находятся вывезенные из пострадавшей от землетрясения зоны люди, в память о погибших была объявлена минута молчания.

Из-за нехватки топлива в пострадавших регионах не работают многие крематории, что создает санитарные проблемы, поскольку количество нормально оборудованных моргов также ограничено.

В этих условиях власть наиболее пострадавшей префектуры Мияги уже позволила похороны в земле.

Это неприемлемо для Японии, где распространен буддистский обряд кремации. До погребения в земле раньше здесь прибегали крайне редко, в основном, на похоронах жрецов национальной религии синто.

ТСН