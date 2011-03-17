Франция и еще три страны могут уже ночью ударить по войскам Каддафи

Франция, Великобритания, Катар и ОАЭ могут нанести авиаудары по позициям войск Муамара Каддафи уже в ближайшие часы - после голосования в Совбезе ООН по резолюции о защите гражданского населения Ливии, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

"Авиаудары могут быть нанесены этой ночью или в пятницу", - заявил агентству источник. По информации агентства, начиная с субботы в Париже может пройти трехсторонний саммит по ситуации в Ливии Евросоюза, Африканского Союза и Лиги арабских государств.

Агентство со ссылкой на дипломатические источники в ООН сообщает, что СБ ООН может проголосовать за резолюцию сегодня в 24.00 (время киевское).

С середины февраля в Ливии проходят выступления с требованием ухода лидера страны Муамара Каддафи, который правит более 40 лет. Международные организации заявляют о тысячах жертв. Каддафи заявляет, что это не так, а армия борется с бандитами, которые терроризируют население.

Против ливийского руководства 26 февраля уже была принята резолюция СБ ООН. Санкции, призванные остановить убийства мирных жителей, в частности, предусматривают эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных.

Затем Франция и Великобритания выдвинули идею создания бесполетных зон, которую поддержала Лига арабских государств. Ливан - единственная арабская страна в СБ ООН - взял инициативу в свои руки, чтобы она исходила формально от государств региона, отмечает РИА "Новости".

В четверг глава МИД Франции Ален Жюппе отправился в ООН, чтобы ускорить голосование по резолюции.