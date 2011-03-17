Вертолеты начали сброс воды на 3-й энергоблок АЭС Фукусима

Вертолеты сил самообороны Японии приступили к операции по сбросу воды над третьим энергоблоком аварийной японской АЭС "Фукусима-1", чтобы предотвратить перегрев хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и реактора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

Два вертолета марки CH-47 сбрасывали воду из прикрепленных к ним резервуаров объемом 7,5 тонн воды.

Кроме них в районе третьего реактора барражировал еще один вертолет с оборудованием для постоянного измерения уровня радиации.

Ранее командование сил самообороны не отдавало приказ о проведении операции по прицельному сбросу воды из-за повышенного радиационного фона в районе аварийной АЭС. В четверг компания-оператор "Фукусимы-1" TEPCO сообщила о некотором снижении уровня радиации.

Силы самообороны Японии также направляют с нескольких баз по всей стране 11 автомобилей с полицейскими водометами, которые помогут охлаждать энергоблоки. Как ранее сообщили японские атомщики, в третьем энергоблоке нагревается хранилище ОЯТ, из-за чего происходит утечка радиоактивных веществ в атмосферу.