Социалистическая партия приняла решение о самоликвидации

Внеочередной съезд Социалистической единой партии России (СЕПР) принял решение о самоликвидации партии и вхождении ее членов в состав партии "Справедливая России", возглавляемой председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. Об этом сообщает в субботу агентство ИТАР-ТАСС.

Миронов, приглашенный на съезд в качестве почетного гостя, отметил близость идеологических позиций двух партий и заверил, что членам СЕПР, насчитывающей около 55 тысяч человек, не придется отказываться от социалистических идеалов.

"Справедливая Россия" заключила соглашение о политическом союзе с СЕПР 12 апреля 2007 года. В состав "Справедливой России", образованной осенью 2006 года путем слияния трех партий (Российской партии жизни, Партии пенсионеров и "Родины") входит также "Народная партия".