Каддафи о нефти, Германии и психической болезни

Ливийский лидер Муамар Каддафи заявил, что утратил доверие ко всем странам Евросоюза, кроме Германии, а также пообещал, что Ливия будет инвестировать в будущем только в Россию, Индию и Китай. Об этом он сказал в интервью немецкой медиа-группе RTL, выдержки из которого обнародованы во вторник.

"Мы не верим их (Евросоюза) посланникам, они устраивали заговоры против нас. Мы не верим их фирмам. Мы будем теперь инвестировать в Россию, Индию и Китай. Наши деньги будут вложены туда. Наши нефтяные заказы будут переданы российским, китайским и индийским фирмам. Запад про них может забыть", - приводит его слова РИА «Новости».

Как рассказывает корреспондент, Каддафи принял ее в шатре на территории военной базы Баб-эль-Азизия, которая в 1986 году подверглась бомбардировке США. Интервью длилось 40 минут, Каддафи приехал на машине один, без телохранителей.

Каддафи похвалил Германию за ее позицию по отношению к событиям в Ливии. "Немцы по отношению к нам заняли очень хорошую позицию, не такую, как многие другие важные страны на Западе", - сказал он. Ливийский лидер не исключил, что Германия и дальше будет получать заказы от Ливии.

«Немцы приняли ответственную позицию, и постоянное место в Совбезе ООН должно быть у них, а не у Франции", - добавил он. (Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 11 марта после экстренного саммита ЕС по ситуации в Ливии, что она "не видит необходимости в военном вмешательстве").

В интервью немецким журналистам Каддафи вновь выступил с критикой в отношении президента Франции Николя Саркози. "Он мой друг, но я думаю, что он сошел с ума. Он страдает от психической болезни. Это говорят люди, которые находятся рядом с ним", - утверждает Каддафи.