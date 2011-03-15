В Японии снова произошло мощное землетрясение

В Японии снова произошло землетрясение силой 6 баллов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо, в результате землетрясения в расположенной на востоке Японии префектуре Сидзуока, пострадал, как минимум, один человек, также поступила информация о возгорании в городе Фудзиномия.

Также сообщается, что в результате подземных толчков на улицах города Фудзиномия погнулись фонарные столбы. Землетрясение ощущалось в префектурах Мияги, Фукусима, Тиба, Канагава, Нагано, а также в столице Японии городе Токио.