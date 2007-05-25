Янукович и Солана по телефону обсудили ситуацию в Украине

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА обсудили во время телефонного разговора пути выхода из политического кризиса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

По информации пресс-службы, в ходе разговора Х.СОЛАНА отметил, что политическая ситуация в Украине должна быть урегулированная исключительно демократическим путем, без силового вмешательства. „Нельзя допустить силового пути урегулирования кризиса”, - подчеркнул Верховный представитель Европейского Союза. По его словам, в первую очередь, следует внести необходимые изменения в избирательное законодательство, которое позволит обеспечить открытые и прозрачные выборы.

Согласившись с мнением Х.СОЛАНЫ, В.ЯНУКОВИЧ заверил, что правительство будет делать все возможно, чтобы не допустить силового развития событий. По его словам, все действия органов власти Украины должны быть реализованные исключительно в пределах правового поля. Единственно возможным путем разрешения политического кризиса в Украине является решение этих вопросов в парламенте, отметил глава правительства.

Х.СОЛАНА отметил, что ситуацию в стране необходимо прояснить как можно скорее. При этом он сообщил, что намеревается позже обсудить эти вопросы с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.