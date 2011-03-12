Еще на одной АЭС в Японии введен чрезвычайный режим

Власти Японии объявили чрезвычайную ситуацию на еще одной АЭС - "Фукусима-2" - в связи с выходом из строя после сильнейшего землетрясения системы охлаждения на трех реакторах, сообщает Associated Press.

В пятницу, напоминает РИА "Новости", чрезвычайная ситуация была введена на АЭС "Фукусима-1", расположенной в 12 километрах от "Фукусимы-2", из-за прекращения подачи электричества, необходимого для охлаждения реактора.

Reuters, в свою очередь, сообщил со ссылкой на Токийскую энергетическую компанию (Tokyo Electric Power Company, TEPCO), которая управляет обеими АЭС, что давление внутри реакторов пока стабильное, однако оно растет в защитной оболочке. Специалисты компании пока не знают, придется ли прибегнуть к намеренному высвобождению радиоактивного газа, чтобы не допустить дальнейшего увеличения давления.

Японское агентство Киодо передало в пятницу, что специалисты в субботу намерены стравить газ из защитной оболочки реактора первого блока на "Фукусиме-1".