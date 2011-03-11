Цунами достигло Гавайских островов

Цунами, вызванное сильнейшим землетрясением в Японии, достигло Гавайских островов, которые являются одним из штатов США.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждений о цунами, первым островом Гавайского архипелага, на который обрушилась стихия, стал Кауаи с населением более 50 тысяч человек.

По прогнозам Тихоокеанского центра, высота цунами по мере прохождения Гавайских островов может достигать двух метров.

Ранее власти Гавайских островах провели эвакуацию местных жителей и туристов из прибрежных районов. Для оповещения о чрезвычайной ситуации на островах были включены сирены, сообщалось, что для эвакуации использовались реквизированные автомобили.

Тихоокеанский центр предупреждений о цунами объявил об угрозе цунами практически для всех стран тихоокеанского бассейна. Среди территорий в "зоне опасности" числятся Россия, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, Фиджи, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Гондурас, Чили, Эквадор, Колумбия и Перу. Предупреждение для Австралии и Новой Зеландии было снято.

Как сообщалось, сегодня в Японии произошла серия мощных землетрясений, самое мощное из которых достигало 8,8 балов по шкале Рихтера, произошло у побережья префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. В свою очередь, землетрясения вызвали цунами, которые обрушились не только на берега Японии, но и угрожают другим странам Тихоокеанского региона. В ряде районов Японии высота приливной волны превысила десять метров. Жертвами стихии, по предварительным данным, стали уже более 300 человек.