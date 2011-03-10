За год жертвами терактов в России стали 410 человек

В 2010 году жертвами терактов в России стали 410 человек. Об этом заявил в интервью "Российской газете" представитель Национального антитеррористического комитета Евгений Потапов.

По его словам, среди погибших - 119 гражданских лиц, остальные - сотрудники силовых структур, государственные и общественные деятели.

Потапов также заявил, что все "громкие" теракты, совершенные в России в 2010 году, раскрыты. В их числе он назвал взрывы в мовсковском метро, на рынке во Владикавказе, на Баксанской ГЭС. Утверждается, что были убиты 375 боевиков, более 600 - задержаны.