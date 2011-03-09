В центре Каира произошли новые столкновения

В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня нападению со стороны группы неизвестных, вооруженных ножами, сообщает Радио Свобода.

Сообщается о нескольких пострадавших в результате произошедших столкновений. Сами демонстранты назвали напавших "бандитами", которые хотят, чтобы протесты прекратились.

Площадь Тахрир была центром массовых антиправительственных выступлений, под давлением участников которых в феврале ушел в отставку президент Египта Хосни Мубарак.

Демонстранты, однако, продолжают свои акции, требуя, в частности, освобождения всех политзаключенных и отмены режима чрезвычайного положения.