В центре Каира произошли новые столкновения
20:40, 09 марта 2011Мир
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Сообщается о нескольких пострадавших
В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня нападению со стороны группы неизвестных, вооруженных ножами, сообщает Радио Свобода.
Сообщается о нескольких пострадавших в результате произошедших столкновений. Сами демонстранты назвали напавших "бандитами", которые хотят, чтобы протесты прекратились.
Площадь Тахрир была центром массовых антиправительственных выступлений, под давлением участников которых в феврале ушел в отставку президент Египта Хосни Мубарак.
Демонстранты, однако, продолжают свои акции, требуя, в частности, освобождения всех политзаключенных и отмены режима чрезвычайного положения.
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