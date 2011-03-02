Каддафи: если вмешаются США или НАТО, тысячи ливийцев умрут

Лидер Ливии Муамар КАДДАФИ предостерег международное сообщество от военного вмешательства в ситуацию в стране.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал, выступая в Триполи перед своими сторонниками.

"Тысячи ливийцев умрут в случае (военного) вмешательства США или НАТО в дела Ливии", - сказал М.КАДДАФИ.

Также он высказал мнение, что резолюция Совета Безопасности ООН, осуждающая ливийские власти, была принята без соответствующей проверки фактов, а на основе сообщений информационных агентств.

"Если ООН действительно проведет расследование, то выяснит, что эта резолюция незаконна", - сказал М.КАДДАФИ.

Кроме того, по словам лидера Ливии, СБ ООН не имеет полномочий на рассмотрение вопросов, связанных с внутренней ситуацией в каком-либо государстве. "Мы уже обратились в Международный суд для отмены этой резолюции", - добавил он.

При этом М.КАДДАФИ призвал самих ливийцев досконально разобраться в событиях, которые повлекли за собой гибель людей. "Нам необходимо выяснить все, что произошло от Бенгази до Эль-Байды. Мы должны найти виновных", - сказал он.

М.КАДДАФИ напомнил, что осудить Ливию призвал представитель Триполи при ООН, назвав его "предателем". "Это и смутило дружественные государства, которые не хотели принимать решение без проверки фактов", - добавил он.

Как известно, в субботу Совбез ООН одобрил санкции против Ливии, предусматривающие эмбарго на торговлю оружием с этой страной, а также замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда приближенных.

С 15 февраля 2011 года в ливийских провинциях идут акции протеста с требованием ухода М.КАДДАФИ, который правит более 40 лет. По данным международных организаций, власти жестоко подавляют демонстрации, а в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли около 2 тысяч человек, более 4 тысяч получили ранения. Иностранные государства проводят массовую эвакуацию своих граждан из Ливии.

Представитель США при ООН Сьюзан РАЙС 1 марта заявила, что США с партнерами по НАТО обсуждают возможность военного вмешательства в ситуацию.

Ранее премьер Великобритании Дэвид КЭМЕРОН заявил, что не исключает применения военной силы против М.КАДДАФИ, а представители Пентагона сообщили, что США осуществляют перегруппировку военно-морских и военно-воздушных сил вокруг Ливии.