Баррозу считает, что Каддафи пришло время уходить

14:42, 02 марта 2011
Мир
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Президент Еврокомиссии вышел к прессе

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ считает, что Муаммар КАДДАФИ должен уйти с поста лидера Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Президент Еврокомиссии заявил сегодня журналистам после обсуждения ситуации в южных странах-соседях Европейского Союза на заседании комиссии.

«Полностью неприемлемые действия ливийского режима в последние недели показали абсолютно ясно: КАДДАФИ – это часть проблемы, а не часть ее решения. Для него пришло время уйти», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

 

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