Баррозу считает, что Каддафи пришло время уходить

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ считает, что Муаммар КАДДАФИ должен уйти с поста лидера Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Президент Еврокомиссии заявил сегодня журналистам после обсуждения ситуации в южных странах-соседях Европейского Союза на заседании комиссии.

«Полностью неприемлемые действия ливийского режима в последние недели показали абсолютно ясно: КАДДАФИ – это часть проблемы, а не часть ее решения. Для него пришло время уйти», - сказал Ж.БАРРОЗУ.