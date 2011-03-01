Нафтогаз вернул своих сотрудников в Египет

НАК «Нафтогаз Украины» вернула своих сотрудников в Египет после эвакуации в связи с массовыми беспорядками в этой стране.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

«Все наши сотрудники уже вернулись в Египет», – сказал он.

При этом он уточнил, что работа на объектах компании в Египте не прекращалась.

Как сообщалось, в начале февраля НАК «Нафтогаз Украины» эвакуировала 23 сотрудника из Египта.

Напомним, 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км. Согласно условиям Концессионного соглашения, период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведывательных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добывающие запасы нефти и газа на трех месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Осуществляется оценка запасов на двух других месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организационно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.