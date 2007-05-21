Украина присоединилась к санкциям ООН против Северной Кореи

Украина присоединилась к санкциям ООН в отношении КНДР. Кабинет министров запретил поставлять в КНДР тяжелое вооружение, в том числе танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты.

Минфин и Госфинмониторинг при участии СБУ и НБУ должны замораживать финансы, если выяснится, что они принадлежат или контролируются лицами, связанными с программами КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Украина запретила въезд на свою территорию лицам, связанным с ракетно-ядерной программой КНДР.