Украина присоединилась к санкциям ООН против Северной Кореи
22:13, 21 мая 2007Мир
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Украина присоединилась к санкциям ООН в отношении КНДР. Кабинет министров запретил поставлять в КНДР тяжелое вооружение, в том числе танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты.
Минфин и Госфинмониторинг при участии СБУ и НБУ должны замораживать финансы, если выяснится, что они принадлежат или контролируются лицами, связанными с программами КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Украина запретила въезд на свою территорию лицам, связанным с ракетно-ядерной программой КНДР.
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