Российские и польские следователи допросили смоленских диспетчеров

Российские и польские следователи допросили в качестве свидетелей должностных лиц, отвечавших 10 апреля 2010 года за прием самолёта Президента Польши Леха Качинского на аэродроме Смоленска «Северный».

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир МАРКИН.

В частности, по его словам, в соответствии с запросом о правовой помощи компетентных органов Республики Польша, с 1 по 16 февраля 2011 года в Москве прокуроры Окружной Военной прокуратуры в Варшаве Республики Польша подполковник Кароль КОПЧИК и майор Ярослав СЕЙ совместно с российскими следователями произвели ряд объемных и важных следственных действий.

«В соответствии с согласованным планом совместной работы, в данный период времени в присутствии польских прокуроров, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, были произведены допросы в качестве свидетелей должностных лиц группы руководства полётами, осуществлявших 10 апреля 2010 года прием польских самолётов на аэродром Смоленск «Северный», в том числе и потерпевшего крушение польского самолёта Ту-154М, а также других должностных лиц, участвовавших в организации и подготовке приема польских самолётов», - сообщил В.МАРКИН.

По его словам, в ходе данных допросов были установлены важные для определения истины по делу обстоятельства, касающиеся приёма польского самолёта Ту-154М на аэродром Смоленск «Северный», в том числе получены ответы на все вопросы, представленные польской стороной.

«Работники диспетчерской службы ответили на все вопросы, заданные, в том числе, и польскими прокурорами. Вопросы, представленные польской стороной, касались, прежде всего, квалификации диспетчеров, подготовки аэродрома к приему польского самолета, действий и решений, принятых группой руководства полётами при прилете польских и российского самолета 10 апреля 2010 года», - подчеркнул В.МАРКИН.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года самолет Президента Польши Л.Качинского, на борту которого находились 96 высокопоставленных должностных лиц, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском. Л.Качинский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в мемориальных мероприятиях к 70-й годовщине Катынской трагедии.

В январе этого года Межгосударственная авиационная комиссия (РФ) в окончательном отчете о причинах Смоленской катастрофы возложила всю вину за трагедию на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц пытались посадить самолет в условиях сильного тумана.

Согласно отчету МАК, самолет до падения был полностью исправным.

В то же время польские эксперты считают, что пилоты Ту-154 не пытались посадить самолет, а не успели – по пока не обнародованным причинам – своевременно поднять самолет на „второй круг”.