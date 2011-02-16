Берлускони будут судить три женщины: ему светит 15 лет

До сих пор итальянский премьер смеялся в лицо всем своим проблемам. Однако, замечает SPIEGEL ONLINE (перевод - Инопресса), предстоящий судебный процесс - на этот раз его обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней проституткой и превышении должностных полномочий - может доставить ему много неприятностей.

Решение о начале процесса по так называемому "делу Руби" было принято вчера итальянской судьей Кристиной ди Ченсо. Изучив подготовленные прокуратурой Милана материалы, она заявила о том, что суд над премьер-министром Италии состоится по ускоренной процедуре, замечает издание. Рассмотрением его дела займется - по случайному стечению обстоятельств - коллегия из трех судей-женщин. В случае признания ими вины, продолжает автор, премьеру будет грозить до 15 лет лишения свободы.

"Оппозиция требует незамедлительной отставки Берлускони, - пишет автор публикации Ганс-Юрген Шламп. - Однако не это сегодня беспокоит итальянского премьера - он мало волнуется по поводу расколотой оппозиции. Головную боль доставляет ему его собственный лагерь - нервозность среди его однопартийцев и коллег по коалиции нарастает. Для Берлускони и его ближайших соратников новые обвинения остаются бездоказательными, "грязью" от политических оппонентов, ложью коммунистов. Но в конце минувшей недели с акциями протеста против любвеобильного премьера на улицы вышли около миллиона женщин - а это уже серьезно. Сильвио Берлускони всегда мог рассчитывать на поддержку итальянских женщин на выборах". А больших потерь лагерь вокруг премьера больше не может себе позволить, отмечает в заключение издание - согласно опросам, рейтинг популярности его партии достиг рекордно низких оценок за последние 6 лет, снизившись на 10%.