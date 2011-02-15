Вышеградская группа надеется, что Украина сделает большой шаг

Вышеградская группа поддерживает евроинтеграционные стремления Украины и надеется на их активизацию в 2011 году.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров глав правительств Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии, Германии, Украины в Братиславе в рамках саммита, посвященного 20-й годовщине Вышеградской группы, премьер-министр Польши Дональд ТУСК.

«Я думаю, что венгерское и польское председательство будут теми председательствами, которые дадут более активный импульс… мы надеемся, что следующий большой шаг будет сделан и Украиной», - сказал Д.ТУСК.

При этом он добавил, что государства Вышеградской четверки убеждены, что Европа должна быть открыта для стран разделяющих европейские ценности.