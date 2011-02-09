США приняли новую военную стратегию

Соединенные Штаты Америки приняли новую военную стратегию.

Как передает Радио «Свобода», этот документ обновлен впервые за семь лет и обнародован в Вашингтоне.

В стратегии подчеркивается, что США будут стремиться к укреплению глобальной безопасности путем военного партнерства с ведущими мировыми державами и более активного использования усилий дипломатии и неправительственных организаций для борьбы с потенциальными угрозами.

Важную роль в стратегии, как и прежде, будет играть борьба с терроризмом.

Особое внимание в новой стратегии уделяется военному сотрудничеству с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В документе также говорится о стремлении развивать сотрудничество с Россией, в том числе в сферах противоракетной обороны и нераспространения ядерного оружия.