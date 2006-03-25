Суд оправдал украинского моряка

21 марта апелляционный суд г. Пирей (Греческая Республика) оправдал украинского моряка – члена экипажа судна "Ваltic Leader" (флаг Панамы), которого обвиняли в несоответствующем выполнении своих обязанностей и действиях, которые привели к гибели греческого водолаза во время ремонтных работ на указанном судне в порту г. Пирей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, со времени задержания моряка консульские сотрудники Посольства Украины в Греции принимали все необходимые меры с целью его освобождения и возвращения на родину. Поддерживались постоянные контакты с греческим адвокатом задержанного.

Положительному решению вопроса способствовали своевременно осуществленные активные шаги по подготовке и подаче в высшие судебные инстанции Греции апелляции относительно решения греческого суда.

В ближайшее время ожидается возвращение украинского моряка на родину.

Дело находится на контроле в Министерстве иностранных дел Украины и Посольстве Украины в Греческой Республике.