Суд оправдал украинского моряка
Члена экипажа судна "Ваltic Leader" обвиняли в гибели греческого водолаза
21 марта апелляционный суд г. Пирей (Греческая Республика) оправдал украинского моряка – члена экипажа судна "Ваltic Leader" (флаг Панамы), которого обвиняли в несоответствующем выполнении своих обязанностей и действиях, которые привели к гибели греческого водолаза во время ремонтных работ на указанном судне в порту г. Пирей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, со времени задержания моряка консульские сотрудники Посольства Украины в Греции принимали все необходимые меры с целью его освобождения и возвращения на родину. Поддерживались постоянные контакты с греческим адвокатом задержанного.
Положительному решению вопроса способствовали своевременно осуществленные активные шаги по подготовке и подаче в высшие судебные инстанции Греции апелляции относительно решения греческого суда.
В ближайшее время ожидается возвращение украинского моряка на родину.
Дело находится на контроле в Министерстве иностранных дел Украины и Посольстве Украины в Греческой Республике.