Польский министр: властям Беларуси придется спасаться бегством

"Властям Белоруссии рано или поздно придется спасться бегством от собственных граждан", - заявил в Варшаве на конференции "Солидарность с Белоруссией" министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши от имени всего ЕС высказал солидарность с демократическими силами Белоруссии и призвал присутствующих на конференции представителей стран-членов ЕС, США и других государств создать фонд помощи белорусскому гражданскому обществу.

"Господин президент Лукашенко, вы проигрываете. Даже в странах, которые заявили, что последние выборы это внутреннее дело Белоруссии, никто не верит в объявленные цифры – 80% поддержки", - приводит его слова Радио Свобода.

Еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики добрососедства Штефан Фюле в свою очередь заявил о значительном увеличении помощи ЕС на поддержку независимых СМИ, стипендиальных программ и общественных инициатив. "Чтобы помочь белорусскому гражданскому обществу в эти трудные времена, мы увеличиваем нашу финансовую поддержку с 4-х до 15 миллионов 600 тысяч евро".

Выступавший от имени белорусских демократических сил политик Александр Милинкевич призвал международное сообщество придерживаться единой и твердой позиции в контактах с официальным Минском.