ЕС выделил 1,7 млн. евро жертвам репрессий в Беларуси

Европейская комиссия планирует выделить 1,7 млн. евро для оказания помощи жертвам репрессий в Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, об этом заявил сегодня комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, выступая на конференции доноров для Беларуси в Варшаве.

«Нашим первым шагом была наработка мер по предоставлению срочной помощи жертвам репрессий и усилению помощи гражданскому обществу. Наш индикативный бюджет на эту деятельность, финансируемую через Инструмент для стабильности, - 1,7 млн. евро», - сказал комиссар.

По словам комиссара, деньги будут потрачены на поддержку родственников задержанных по политическим причинам, а также на поддержку гражданского общества, включая студентов и независимые медиа.

Выделенные деньги будут использоваться на юридическую и социальную помощь, а также на консультации.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.

31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничения на въезд и заморозил активы 157 высших чиновников Беларуси, причастных, по мнению Европы, к проведению нечестных выборов 19 декабря 2010 года, а также к разгону мирной демонстрации в тот же день в Минске и арестам сотен белорусов.