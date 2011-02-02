Секс-скандал в Армении: известного политика обвиняют в педофилии

Сексуальный скандал в окружении главы правительства разгорелся в Армении, где бывшего советника премьер-министра, известного филантропа и одного из самых богатых людей страны, владельца корпорации Metal Prince Сероба Тер-Погосян обвиняют в "слишком сильной любви к маленьким мальчикам".

Как сообщается, местные правоохранители владеют видео-материалами, которые доказывают вину политика, который ушел с должности советника премьер-министра всего месяц назад. Материалы попали в руки стражей порядка в результате обращения самого подозреваемого, который заявил, что его шантажирует неизвестный мужчина.

Армянские СМИ сообщают, что на протяжении полгода в городах Алаверди и Ахтала ходили слухи о существовании видеокомпромата на известного бизнесмена. Более того, много лет не прекращаются разговоры о том, что Тер-Погосян за большие деньги склоняет к разврату несовершеннолетних из местных необеспеченных семей.

Однако непосредственно обвинять владельца Ахталинского горнообогатительного комбината никто не осмеливался. Первым на этот шаг осмелился 25-летний житель Ахтали Ваграм Парсаданян. По сведениям периодики, 22 января человек, у которого был долг в 30 тыс. долларов, позвонил Тер-Погосяну и пригрозил передать полиции обличительные видеокадры, если тот не поможет ему с деньгами.

Бизнесмен на шантаж не повелся и сам обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться с юношей. В тот же день юношу задержали. Но перед тем как пойти за полицейскими, он передал им обещанный компромат.

В соответствии с источником, на видео "обвиняемый" совершает действия сексуального характера относительно 15-летнего мальчика. Тот же источник уверяет, что свидетельства против бизнесмена в полиции дали 17 молодых людей, часть которых не достигли совершеннолетия.

По сведениям этих источников, в списке жертв предпринимателя числились и игроки спонсируемой им детской футбольной команды Ахтали.

Сероб Тер-Погосян ранее занимал должность советника премьер-министра, и был освобожден от этой должности 31 декабря.

В своем личном блоге премьер-министр Армении Тигран Саргсян пообещал проследить, чтобы по следам публикаций СМИ на эту тему было проведено быстрое, всестороннее и прозрачное расследование.

ТСН

