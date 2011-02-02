В США отменили шесть тысяч авиарейсов

В США в связи с образованием мощного циклона во вторник были отменены шесть тысяч авиарейсов. Ещё больше перелётов, как ожидается, будет отменено в среду, сообщает радио «Свобода».

По информации CNN, сильные снегопады нарушили нормальную жизнь около 100 миллионов американцев. Штормовое предупреждение объявлено в 19 штатах.

В Техасе около 27 тысяч домовладений остались без света, в Огайо в таком же положении 14 тысяч домов.

В Чикаго, где ожидается выпадение около 60 см снега, впервые за 12 лет будут закрыты учебные заведения.