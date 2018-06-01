Тьма египетская: удержится ли в кресле Мубарак?

В Египте давно говорили, что Вашингтон путем телепропаганды и инфильтрации «агентов влияния» вроде бы готовит для Египта «украинскую модель». Но Египет – не Украина...

Акции гражданского неповиновения в Египте (на революцию эти события не потянули) причиняют острую головную боль Вашингтону и европейским столицам, где лихорадочно просчитывают все варианты – во что это может вылиться и с какими для них последствиями за многолетнюю поддержку непопулярного режима - чтобы выбрать наименее болезненный.

Прежде всего отметим, что египетский бунт не является следующим после Туниса в цепочке ожидаемых многими революций в регионе. Да, причины выступлений населения тождественны: бездна между горсткой богатых, которые все богатеют, и подавляющей частью населения в бедности; коррумпированный режим, который дает «возможности самореализации в либеральной экономике» лишь властной верхушке, связанной кумовскими отношениями. Все это олицетворяет многолетний лидер страны Хосни Мубарак, поэтому протест персонализирован – «Долой Мубарака!»

В отличие от «стабильного и прогрессирующего» Туниса (по оценке Запада), протесты в Египте ожидались уже годами. Комментарии к опубликованным британской «Дейли телеграф» депешам американского посла в Египте двухгодичной давности, обнародованные «Викиликс», о том, что якобы Вашингтон заранее поддержал план нынешнего свержения Мубарака, слишком поверхностны. Во-первых, Мубарак всегда был дорогим достоянием США и их союзника Израиля. Свидетельством этого стали свыше 5 млрд. долларов ежегодной американской помощи Каиру. Не было просьбы, которую бы Мубарак не выполнил в обмен на эту поддержку – вплоть до жесткой, если не жестокой блокады палестинского сектора Газа, пусть даже и под риторику, что это, мол, «очередное сионистское преступление», к которому официальный Каир непричастен. Но Вашингтон всегда пытается разложить яйца по разным корзинам и поэтому настойчиво искал ответ на вопрос – а что/кто будет после престарелого Мубарака, явно делавшего преемником своего сына Гамаля.

В отличие от Туниса, оппозиция в Египте сильнее, пусть даже и сегментирована, несмотря на репрессии она всегда имела возможности вести политическую борьбу и участвовать в выборах. Но здесь больше всего страха Западу навевала и навевает полулегальная партия «Братья-мусульмане», которую считают сестринской ливанской «Хезболле» и палестинской «ХАМАС». Ее база – сотни тысяч преданных членов и убежденных сторонников, у нее собственная социальная инфраструктура – банки, школы, больницы. Такой рецепт «партии-государства» уже получил успех в Ливане, в Газе, да и в Турции. Этот страх вынуждал Запад оказывать персональную поддержку непопулярному Мубараку, учитывая его полный контроль над спецслужбами и армией. Но в то же время искать ему замену на случай естественного ухода в вечность. Это знал и сам Мубарак.

В начале 2005 года я вступил в дискуссию на страницах проправительственного еженедельника «Аль-Ахрам» с египетским обозревателем Саламой А. Саламой, утверждавшим, что Вашингтон путем телепропаганды и инфильтрации «агентов влияния» в партии готовит для Египта «украинскую модель», проталкивая в президенты «раскрученного» Аймана Нура. Я тогда доказывал своему визави, что Майдан был общенародным протестом против существующего строя, а не желанием увидеть в главном кресле то лицо, которого подсаживает Вашингтон.

Планам Вашингтона заменить старого Мубарака путем управляемой демократизации помешали более горячие проблемы: нападать ли на Иран? что делать с Ираком и Афганистаном? как добиться хоть малейшего прогресса на палестинском направлении?..

К нынешним событиям в Египте США пришли с неутешительными результатами: Иран успешно пережил инспирированную извне «твиттерную революцию», Турция совсем дистанционировалась от Вашингтона и стала самостоятельным и сильным игроком в регионе, в Ливане ненавистная «Хезболла» уже формирует правительство, наконец в Тунисе потерпел полный крах режим-клиент. Не секрет, что в эти дни все ключевые члены американской администрации не отрывают трубки от уха, обсуждая с египетскими коллегами, что делать дальше. Другой красноречивый факт, о котором сообщила израильская «Гаарец»: Тель-Авив настойчиво попросил Вашингтон и Европу прекратить критику Мубарака «ради сохранения стабильности». Тель-Авив, понятно, не хочет терять такого верного союзника, который, – вот и опять ирония истории – в 1973 году, будучи командующим ВВС, нанес сокрушительный удар по Израилю, спасенному тогда лишь обещанием Никсона – Киссинджера Москве прекратить американскую войну во Вьетнаме.

Потому-то так рьяно повторяет в сейчас Хиллари Клинтон фразы об «упорядоченном переходе к демократии» без персональных упоминаний. Да и президент Мубарак после отставки правительства, немедленно ставшим в государственных СМИ козлом отпущения, наглядно показал, что армия – самый уважаемый и самый сильный институт – все-таки с ним. Народ понемногу устает от явно организованной анархии с беспорядком, стрельбой, мародерством и трупами. Более того, Мубарак уже распорядился снизить цены на продовольствие. Оппозиция – тот же Нур, а еще нобелевский лауреат Эль-Барадеи – хоть и продолжают требовать отставки Мубарака, уже просят переговоров. Призыв «Братьев-мусульман» создавать на местах «народные комитеты» для самоуправления пока успеха не получил. Все это дает Мубараку, а с ним и США, выигрышное время, чтобы выйти из “египетской тьмы”: угомонить уличную стихию и должным образом подготовиться к плановым президентским выборам, которые должны состояться в сентябре этого года.

Игорь Слисаренко